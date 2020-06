Københavns Lufthavne spår milliontab efter coronakrisen

Luftfartsbranchen har været særdeles hårdt ramt af udbruddet af coronavirus, der har medført rejserestriktioner og grænsenedlukninger.

Det har betydet, at flyene har måttet blive på jorden, og passagertrafikken i Københavns Lufthavne har været det laveste siden Anden Verdenskrig.

Virusudbruddets store konsekvenser for økonomien har betydet, at der fra politisk hold er vedtaget flere hjælpepakker. Og de er faldet på et tørt sted for Københavns Lufthavne.

Uden dem ville tabet forventeligt havde været på mellem 700 og 1000 millioner kroner i år, vurderes det torsdag.

Luftfarten står ifølge Thomas Woldbye, der er administrerende direktør for Københavns Lufthavne, i en meget alvorlig situation.

- Selv om der på det seneste er kommet positive udmeldinger om mere lempelige rejserestriktioner, så vil det forventeligt tage lang tid, før den kommercielle passagertrafik vil komme tilbage til niveauet før Covid-19, siger han i meddelelsen.

Krisen har de seneste måneder fået Københavns Lufthavne til at gennemføre flere besparelser.

Der er igangsat besparelser for op mod 250 millioner kroner, og også fremover vil der være fokus på at tilpasse omkostningerne, oplyses det.

For at kunne tilpasse lufthavnen til de ændrede forhold efter coronakrisen er der blevet opsagt otte af 45 lokale aftaler og fire af 14 såkaldte kutymeaftaler inden for den største arbejdsgruppe, Security.

De omhandler planlægning og organisering af vagt- og turnusordninger for godt 970 ansatte.

- Vi har som mål at fastholde flest mulige job - men vi må som ledelse samtidig ruste virksomheder til at stå resten af krisen igennem uden at tabe styrke, hvilket i værste fald vil betyde svækkelse af København som knudepunkt for international flytrafik i konkurrence med lufthavne i landene omkring os, siger Thomas Woldbye.

Det understreges, at forventningerne til årets underskud er behæftet med stor usikkerhed.