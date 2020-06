Københavns Lufthavn væbner sig til passagertørke i sommer

I en ny prognose for sommermånederne, der er lufthavnens højsæson, forudses, at 19 af 20 rejsende vil blive væk.

Lufthavnen oplevede i maj et fald i antallet af rejsende på 98 procent, viser trafiktal.

Og situationen forventes kun at blive marginalt bedre i løbet af sommeren.

Det til trods for, at eksempelvis SAS har annonceret, at selskabet genåbner nogle ruter i løbet af juni. I alt forventer SAS lige nu at sende fly til 40 ud af 290 planlagte destinationer i Skandinavien.

Få andre luftfartsselskaber gør også så småt klar til at sende fly på vingerne igen. Eksempelvis vil Emirates også snart begynde at flyve med passagerer efter kun at have fløjet med gods under coronakrisen.

- Coronakrisen har lært os, at det med en global pandemi er mere end utroligt svært at spå om fremtiden, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard:

- Situationen ændrer sig fra uge til uge. Men som det ser ud lige nu, vil denne sommer bliver usædvanligt stille med blot 5-15 procent af den normale trafik.

Han kalder prognosen en udsigt til den mest stille sommer "i mands minde" i Københavns Lufthavn.

I maj sidste år var der cirka 2,7 millioner rejsende gennem Københavns Lufthavn. I år var der 40.000. Det er et fald på 98,5 procent.

Den danske regering har besluttet at fraråde rejser til alle lande undtagen Tyskland, Norge og Island indtil 31. august.

Der er dog mange variabler, der kan påvirke sommerens rejselyst, påpeger Peter Krogsgaard.

- Der er langt flere spørgsmål end svar: Hvordan udvikler coronapandemien sig? Hvor mange i luftfarten overlever krisen? Hvordan bliver rejsevejledningerne? Hvilke grænser er åbne for hvem? Hvordan reagerer forbrugerne? Hvad gør flyselskaberne og rejsearrangørerne?

- Vi skal kunne svare på flere af de spørgsmål for at kunne give en forventning for resten af året, siger han.