Københavns Lufthavn mister 95 procent af passagererne i februar

Det er et fald på 95 procent sammenlignet med februar sidste år. Det viser lufthavnens passagertal for februar.

I februar var der kun ganske få ruter ud af Danmark, og den største rute fra lufthavnen har været mellem København og Aalborg efterfulgt af flyvninger mellem København og Rønne.

- Verden er reelt lukket helt ned, og det er i dag kun de allermest nødvendige familie- og erhvervsrejser, der gennemføres, siger kommerciel direktør Peter Krogsgaard.

- For et år siden var der omkring 675 flyvninger dagligt i februar, mens vi i år havde omkring 100 afgange og ankomster - og det med fly, hvor to tredjedele af sæderne var tomme, siger han i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at luftfartsbranchen var de første til at blive ramt af coronaudbruddet og formentlig er de sidste til at slippe fri.