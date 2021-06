Københavns Lufthavn forventer en lidt mere normal sommer

Mens årets første måneder bød på så lave passagertal, at Københavns Lufthavn beskriver det som "næsten surrealistisk", begynder lufthavnen nu at se en stigning i antallet af passagerer, der skal igennem lufthavnen.

Det første tegn på bedring viste sig således fra april til maj, hvor det daglige trafiktal for passagerer gik fra 6000 til 8300, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke i nærheden af en normal situation for lufthavnen, der i 2019 havde over 90 procent flere rejsende om dagen.

Men tallene giver forsigtig optimisme for sommeren, hvor lufthavnen nu regner med, at den kan nå et niveau på 20-40 procent af den normale trafik fra før coronapandemien.

Det udtaler kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard i en pressemeddelelse.

- Hvis den gode udvikling fortsætter og stadigt flere områder i Europa går i gult og orange i rejsevejledningerne, ser vi ind i en sommer, hvor der endelig bliver pustet lidt liv i rejsebranchen. Som det ser ud lige nu, kan vi her til sommer måske nå 20-40 procenttrafikken fra før pandemien, udtaler Peter Krogsgaard.

Han henviser til, at gule lande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger gør det muligt for danske borgere at rejse dertil uden at de skal i karantæne, når de vender hjem. Man kan også rejse til lande, der er farvet orange, men her frarådes alle ikke-nødvendige rejser.

I løbet af de seneste uger er flere og flere lande blevet genåbnet for rejsende danskere, heriblandt Italien og Portugal.

I øjeblikket flyver flyselskaberne til flere end 60 destinationer fra København, men allerede i juli forventer lufthavnen, at det tal nærmer sig 130. Peter Krogsgaard understreger da også, at kapaciteten ikke er et problem for lufthavnen.

- Der er masser af fly, der er masser af rejsemål, der er en sund og sikker lufthavn. Nu mangler vi blot passagerne, og det ser ud til, at de forsigtigt er på vej tilbage, lyder det.

Sammenligner man passagertallene, fra før covid-19 trådte ind i samfundet, er forskellen enorm.

I 2019 rejste 11,5 millioner passagerer igennem lufthavnen. I 2020, hvor covid-19 for alvor satte sit præg i marts, faldt det samlede antal til 4,9 millioner passagerer, mens det indtil videre i 2021 er nede på 258.240.

- Det har været næsten surrealistisk. At vi for første gang i år nu kan se en smule vækst, er derfor en god nyhed. Det ser ud til at vende, selv om det foreløbig er meget små tal, siger Peter Krogsgaard.

Hver fredag opdaterer Udenrigsministeriet sine rejsevejledninger, og i øjeblikket, hvor smittetallene falder i Europa, betyder det, at der åbnes for flere lande.