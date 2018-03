København vil ikke lade storkonflikt blive en spareøvelse

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at øremærke penge, som kommunen sparer under en eventuel storkonflikt, så de bliver på de berørte områder.

- Det skal sikre, at kommunen ikke får en uhensigtsmæssig fordel ved en lockout eller strejke, hvor man kan tjene penge på, at man er i konflikt.

- Forslaget sikrer, at pengene bliver på de enkelte områder og ikke kan bruges til for eksempel at dække huller i vejen i kommunen, siger hun.

Når medarbejdere strejker eller bliver lockoutet, skal arbejdsgiverne ikke udbetale løn og sparer dermed penge.

Forslaget kan blive aktuelt, fordi overenskomsterne på det offentlige område er brudt sammen. En strejke kan bryde ud fra 4. april. Arbejdsgiverne har varslet lockout, hvor de sender de ansatte hjem uden løn, fra 10. april.

En storkonflikt vil ramme bredt og lukke for eksempel skoler og daginstitutioner.

Parterne forsøger fortsat at nå til enighed i Forligsinstitutionen. Sisse Marie Welling afviser, at politikerne tager sorgerne på forskud ved allerede at tage stilling til eventuelle besparelser.

- Der er ingen tvivl om, at vi håber meget på, at de når til enighed i Forligsinstitutionen. Men vi er også nødt til at forberede os på det værst mulige scenarie. Nemlig at vi ender i strejke og lockout, siger hun.

Flere andre kommuner har vedtaget lignende forslag. Blandt andre Albertslund, Ishøj, Vordingborg, Gladsaxe, Syddjurs, Hillerød, Stevns og Nyborg. En række andre kommuner skal tage stilling til lignende forslag.