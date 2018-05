Koda vil til bunds i sag om mulig snyd hos streamingtjeneste

Danske Koda, der arbejder for at sikre musikskaberes rettigheder, vil se nærmere på sagen om mulig snyd hos musiktjenesten Tidal.

Ifølge den norske avis har der været mere end 320 millioner falske afspilninger af sange fra Kanye West-albummet "The Life of Pablo" og Beyonce-albummet "Lemonade".

Det har angiveligt medført, at de to kunstneres pladeselskaber har modtaget flere penge fra tjenesten, end de var berettiget til.

Det skal ifølge avisens oplysninger være sket på bekostning af andre kunstnere.

Både den danske og svenske rettighedsorganisation vil nu have sagen nærmere belyst, skriver Dagens Næringsliv.

- Der er ingen tvivl om, at det er en sag, vi ser på med stor alvor.

- Er der foregået noget, som ikke er, som det skal være, og som har medført tab for vores medlemmer, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vores medlemmer får, hvad de har krav på, skriver kommunikationschef Eva Hein fra Koda i en email til Dagens Næringsliv.

Hun tilføjer, at Koda nu vil sætte sig nærmere ind i anklagen mod Tidal og herefter tage stilling til, hvad der skal ske.

Tidal afviser ifølge avisen, at tjenesten skal have manipuleret med tallene eller have fusket med betalingen til rettighedshaverne.