Klimastartups kan få et skub

Futurebox i DTU Science Park i Lyngby bliver i 2021 vært for et nyt accelerationsprogram, der kan give et ekstra skub til klimaiværksættere. Der er frem til 1. marts åbnet for ansøgninger til programmet, som begynder i maj.

Det nye accelerationsprogram hedder »GreenUP Accelerator«, og formålet er at understøtte iværksættere, som arbejder med at få CO2-reducerende løsninger og produkter på markedet. Produkterne og løsningerne skal have et globalt potentiale både i forhold til klima og forretning, gennem den svære opstart og til skalering. Det er DTU Science Park, Industriens Fund og The Footprint Firm, der står bag.