Klimarådet ser batteridrevne lastbiler som fremtiden

Her tegner rådet et billede af, hvordan en fremtid med reduktioner i CO2-udledning bør se ud for godstransporten på vejene.

Regeringen bør satse på, at fremtiden for transport af gods på vejene kører på batterier. Det er Klimarådets anbefaling i en ny rapport torsdag.

Rådet understreger, at for den del af godstransporten, der skal køre langt, er det uklart, hvad der venter.

- Selv om der er usikkerhed om fremtidens teknologiudvikling for de lange ture, er der mange forhold, der peger i retning af batterier, skriver rådet.

- Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen planlægger efter, at batterilastbiler kommer til at stå for en væsentlig del af lastbiltransporten og derfor understøtter udbredelse af lade-infrastruktur.

I den seneste fremskrivning for 2030, der er lavet før aftalen om klimareduktioner i landbruget, ventes det, at transportsektoren i 2030 vil stå for en tredjedel af udledningen.

Transportsektoren dækker over flere forskellige former for transport. Den del, der står for at flytte gods over vejene, vil stå for 13 procent af transportsektorens udledning i 2030 ifølge Klimarådets rapport.

Det svarer til lidt over fire procent af Danmarks samlede udledning i 2030, hvis man sammenholder det med den seneste klimafremskrivning.

Derfor har Klimarådet forsøgt at lave en analyse, som politikerne kan bruge til at mindske den udledning så effektivt som muligt.

Analysen indeholder en forholdsvis forudselig del og en mere usikker del. Hvad angår godstransporten på lokal og regional distance er Klimarådet ret sikker på, hvordan fremtiden ser ud: Den er batteridreven.

Sværere bliver det, når spørgsmålet kommer til lastbiltransport af gods på længere distancer.

Det er særligt en potentiel kort rækkevidde af batteribiler, der betyder, at der ikke her er samme utvetydige tiltro til batteridrevne lastbiler.

- Der synes ikke at tegne sig én klar vinderteknologi for de lange ture, som det for eksempel er tilfældet med elbiler for personbilsområdet eller i distributionskørslen (de korte lastbilture, red.), skriver Klimarådet.

På lange distancer skal lastbiler gennem flere lande, og da Danmark ikke kan vide, hvordan udviklingen bliver i eksempelvis Tyskland, risikerer man også at gå to forskellige veje til skade for erhvervslivet.

Klimarådet tør dog godt vurdere, at flere ting tyder på, at der bliver tale om brug af el til lastbiler - også på den lange distance.

- Hvis el-veje rulles bredt ud i Europa, kan de løse batterierne udfordringer med rækkevidden, og med høj udnyttelsesgrad vil de også være samfundsøkonomisk fordelagtige.

- Men teknologien kræver også betydelig politisk koordination i EU og markante indledende investeringer.