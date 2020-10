Morgenudsigt fra Lodstårnet på havnen i Aarhus, 20. maj 2020. Fragtskabe skal udlede mindre CO2 i fremtiden. Men verdens shipping-lande svigter klimaet, mener Rådet for Grøn Omstilling efter et fejlslagent forhandlingsmøde i FN's Søfartsorganisation (IMO) i sidste uge.

Klimamål for skibsfarten

Det lykkedes ikke for klodens skibsførende nationer at enes om et sæt klimaregler, der matcher Paris-aftalen.