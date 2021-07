Foto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Klar til forretningsrejser igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til forretningsrejser igen

Erhverv - 02. juli 2021 kl. 14:42 Kontakt redaktionen

Hele 72 pct. af danske forretningsrejsende er villige til igen at rejse ud i løbet af de kommende 12 måneder, men det er afgørende, at virksomhederne imødekommer medarbejdernes krav og ønsker på rejsen. Og her er vacciner vigtige for mere end hver anden rejsende (53 pct.). Det viser en ny, global undersøgelse fra SAP Concur blandt 3.850 forretningsrejsende på tværs af 25 markeder, herunder Danmark. Undersøgelsen er foretaget i april-maj 2021 af Wakefield.

- Undersøgelsen peger på, at langt de fleste forretningsrejsende, inklusiv de danske, ser frem til igen at kunne pakke trolleyen og ramme landevejen - men det skal være på deres egne præmisser. Så selvom ønsket om at genoptage forretningsrejser er stort, er der ingen tvivl om, at COVID-19 har ændret dynamikkerne, og det er fortsat afgørende, at arbejdsgiverne tager hånd om medarbejdernes sundhed og sikkerhed på rejsen, siger Dan Lillie, direktør for SAP Concur i Danmark.

For over halvdelen af de danske forretningsrejsende (53 pct.) skal der en færdig vaccination til for at gøre dem helt trygge, når de igen skal ud at rejse, mens en destination med lavt smittetryk er vigtigt for 45 pct. Det vægtes højere end fleksibiliteten ved fx at kunne vælge datoer for rejsen selv (32 pct.).

Næsten en tredjedel (30 pct.) svarer også, at de vil kræve at skulle på færre forretningsrejser, hvis virksomheden ikke overholder politikker, der skal sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Knap 1 ud af 10 danske forretningsrejsende (8 pct.) vil endda gå så langt som at lede efter et andet job internt i virksomheden, hvis sikkerheden ikke er i højsædet.