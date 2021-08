I mange år har den store, gamle klædefabrik i Hellebæk huset forskellige virksomheder, men store dele har dog stået tomt. Nu skal en del af bygningerne om bygges til 32 boliger. Foto: Pension Danmark/ Pressefoto

Klædefabrik indvier erhvervsmødested

Erhverv - 14. august 2021 kl. 12:02 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Klædefabrikken i Hellebæk, der i mange har huset forskellige virksomheder men også hvor store dele har stået tomt, er midt i en lokalplanproces, hvor en del af bygningerne skal ombygges til 32 boliger. Muligheden for at drive erhverv fortsætter, og den del af bygningerne, der huser lokale virksomheder, er blevet renoveret, så de lever op til nutidens krav til at arbejde fleksibelt.

Ejerne PensionDanmark og Velliv kalder det nye mødested for erhvervsliv for Co-work.

Lokalerne kombinerer kontorpladser og -faciliteter, fælleskøkken, møderum og en uformel kaffelounge og bliver indrettet så de henvender sig til ansatte, der har brug for en enkelt kontorplads som supplement til eller erstatning for hjemmearbejdspladsen. Eller til iværksættere, der kan starte med at leje en enkelt bordplads og senere skalere op med fast kontorplads, der kan udvides, hvis der ansættes medarbejdere eller opstår behov for lagerplads m.m. Studerende får også mulighed for at leje bordplads, når der skal skrives hovedopgave eller man skal mødes ned studiegruppen.

- Vi ser et behov for en langt større fleksibilitet i forhold til, hvor og hvordan man arbejder, og mange har fået en helt ny opfattelse af, hvad en kontorarbejdsplads er. Det er den nye situation, som ombygningen af Klædefabrikken skal levere på, siger Marius Møller, direktør i PensionDanmark.

Visionen for Hellebæk Klædefabrik er blandt andet, at stedet skaber ideelle forhold for fællesskab og netværk ved at tiltrække erhvervsdrivende, og samtidig være et sted, som bruges af områdets beboere.

- Vi vil tilbyde løsninger, hvor man kan leje sig ind som virksomhed eller privatperson og have en rigtig, men fleksibel arbejdsplads tæt på sit hjem i Nordsjælland. Vi ser det som en stor gevinst for både lokalområdet, virksomhederne og familielivet, fordi man får mulighed for at bosætte sig i et skønt naturområde uden at skulle sidde i kø på motorvejen ind til København hver dag, siger Solveig Rannje, ejendomsdirektør i pensionsselskabet Velliv. Det er allerede nu muligt at booke de nye kontorarbejdspladser, der lejes ud fra den 1. september 2021.