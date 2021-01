Kinas økonomi voksede i 2020 trods coronaviruspandemi

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Væksten på 2,3 procent er den laveste, siden den kinesiske økonomi gennemgik omfattende reformer i 1970'erne.

2020 var året, hvor coronaviruspandemien lukkede store dele af verden ned. Det smitsomme virus blev første gang opdaget i den kinesiske by Wuhan i slutningen af 2019.

Coronakrisen kan da også tydeligt ses i den kinesiske vækst, som er væsentligt lavere, end hvad kineserne er vant til.

Det fortæller Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- En vækst på 2,3 procent er ikke særlig imponerende i kinesisk målestok. Over de seneste 20 år er kinesisk økonomi i gennemsnit vokset med ni procent om året, udtaler han i en pressemeddelelse.

Væksten i 2020 er den laveste i Kina siden 1976, men kineserne formåede trods alt at vende en historisk stor nedgang i begyndelsen af 2020 til vækst i de seneste tre kvartaler.

- Kineserne har haft et stærkt comeback og ender året som helhed med fremgang. Kina er et af de ganske få lande, der opnåede økonomisk fremgang i 2020, siger udtaler Allan Sørensen.

- Kineserne forventes at få en vækst på otte-ni procent i 2021, tilføjer han.

Også avisen The Wall Street Journal fremhæver, at det altså lykkedes Kina at få vendt skuden og blive den eneste store verdensøkonomi, der oplevede vækst i coronaåret 2020.

Kinas evne til at vokse, selv når verden kæmper for at kontrollere et smitsomt virus, der har kostet over to millioner mennesker livet, viser landets succes med at inddæmme virusset, skriver avisen.

Samtidig cementerer væksten Kinas plads som den dominerende økonomi i Asien, påpeger The Wall Street Journal.

Selv om den kinesiske økonomi sluttede 2020 flot af med en vækst på 6,5 procent i fjerde kvartal sammenlignet med året før, advarer NBS om ikke at tage glæderne på forskud.

NBS advarer således i en udtalelse om et "alvorligt og komplekst miljø både hjemme og i udlandet", eftersom at pandemien har "en enorm indflydelse".

I 2019 voksede verdens næststørste økonomi med 6,1 procent. På det tidspunkt var væksten den laveste i Kina siden 1990.