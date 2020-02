Kinas centralbank pumper milliarder ind i coronaramt økonomi

I en meddelelse fortæller banken, at den fra mandag vil lancere et program, som har til hensigt at pumpe 174 milliarder dollar - eller knapt 1200 milliarder kroner - ind i økonomien. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Den kinesiske centralbank, People's Bank of China, vil støtte landets økonomi midt i al corona-uroen ved at tilføre den et stort milliardbeløb.

Den økonomiske støtte sker ved, at centralbanken køber nogle værdipapirer, som senere efter aftale skal sælges tilbage til sælgeren. Det er et økonomisk værktøj, der typisk bruges til at skaffe kortsigtet kapital.

Ifølge centralbanken skal støtteprogrammet hjælpe til med at fastholde "en rimelig og rigelig likviditet" i det kinesiske banksystem. Programmet skal også sikre mere stabilitet på valutamarkedet.

Den samlede likviditet i det kinesiske banksystem kommer til at være 129 milliarder dollar - eller 875 milliarder kroner - højere end samme tid sidste år, oplyser centralbanken i meddelelsen.

Udbruddet af coronavirusset har svækket den kinesiske økonomi, blandt andet fordi flere butikker og restauranter er midlertidigt lukket, og flere forbrugere holder sig hjemme.

Situationen i Kina har også global effekt, og en række af danske selskaber har også allerede mærket til effekterne af virusset, fortæller Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Vi ved, at SAS er stoppet med at flyve til Kina indtil videre. Vi ved også, at Pandora har været nødt til at lukke butikker i Kina, og at GN Group er påvirket i forhold til sine kinesiske aktiviteter.

- Så det her er noget, der spreder sig som ringe i vand. Der er ikke noget at sige til, at den kinesiske centralbank sprøjter ekstra penge ind i økonomien, for der er behov for et kunstigt åndedræt i en periode, siger han.

Centralbankens støtteprogram kommer til at starte samme dag, som de finansielle markeder i Kina genåbner efter en forlænget helligdagsperiode.

Fordi de kinesiske markeder har været lukket siden 23. januar, kan de lokale investorer meget vel stå over for en turbulent genåbning af markederne.

Det skyldes, at udbruddet af coronavirusset har bredt sig de seneste dage og skabt yderligere nervøsitet på globalt plan.

Den udvikling har investorerne i Kina imidlertid måttet vente med at reagere på indtil mandag.

Coronavirusset, der har sit udspring i den kinesiske storby Wuhan, har hidtil kostet mere end 300 personer livet i Kina.

Foreløbigt har mere end 20 lande bekræftet tilfælde af det potentielt dødelige virus.