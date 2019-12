Kina sender tidlig julegave til danske svinebønder

For Kina er ikke bare utroligt glade for svinekød. Landet er også hårdt ramt af afrikansk svinepest og har derfor svært ved at producere svinekødet selv.

- Det kommer i hvert fald ikke til at skade os, det gør det ikke. Prisniveauet er allerede godt, og vi håber på, at dette her vil styrke forbruget. For de lavere priser vil blive sendt videre til forbrugerne.

- Det kan også være med til at give et mere stabilt marked i hele Asien, hvis andre søger lidt mere mod Kina, siger global salgsdirektør for Danish Crown Lars Albertsen.

Danish Crown har tidligere i år indgået en større salgsaftale med kinesiske Cofco og har åbnet en fabrik i Kina for at imødegå den stigende efterspørgsel.

- Vi pakker på livet løs til Kina og har en god efterspørgsel, siger Lars Albertsen.

Kina er over de sidste år blevet et afgørende marked for Danish Crown, ikke mindst efter at man har solgt sine aktiviteter i Storbritannien fra.

- Vi har set Kina udvikle sig særdeles attraktivt og er blevet et marked, vi slet ikke regnede med for 10-15 år siden. I dag er det nok i top-3 over de vigtigste markeder for os.

- Man har ikke den kødforskrækkelse derude med veganisme og flexitarisme og alt det. Det har været en helt vild udvikling for os, siger Lars Albertsen.

Ud over den store efterspørgsel er det lokale udbud faldet kraftigt, i takt med at den afrikanske svinepest har spredt sig.

- Der mangler omkring 200 millioner grise i Kina om året på grund af svinepesten. Så der er et kæmpe behov og en fantastisk interesse for vores produkter, siger direktøren.

Den efterspørgsel har været stærkt medvirkende til, at danske svinebønder nu kan få 13,3 kroner per kilo gris, de sælger til Danish Crown, mod lidt over otte kroner for et år siden ifølge direktøren.