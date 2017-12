Steen Dolberg, områdedirektør i Danske Bank Erhvervscenter Sjælland Syd, glæder sig over, at det sjællandske erhvervsliv ser lyst på 2018. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ketchup-effekt rammer erhvervslivet i syd og vest

Erhverv - 08. december 2017

Hjullene snurrer hurtigere, og erhvervslivet i Syd- og Vestsjælland er optimistiske om næste års vækstmuligheder. Det viser analyse, som Epinion har lavet for Danske Bank.

To tredjedele af virksomhederne forventer øget ordreindgang og omsætning, og hver femte forventer, at væksten i omsætningen bliver over 10 procent.

- Det er en ret interessant konklusion, vi kan lave, for Syd- og Vestsjælland ligger højere end for eksempel Fyn og Midtjylland, hvad angår vækstforventninger, siger Steen Dolberg, der er områdedirektør i Danske Bank og har ansvaret for erhvervskunderne i hele regionen fra Lejre og sydover. Han har et bud på, hvorfor det er sådan:

- Vi mærker en ketchup-effekt. Der har været en lang periode, hvor man skulle trimme virksomhederne, og arbejdsløshedsprocenten har også ligget lidt højere end andre steder. Tidligere søgte mange job i hovedstadsområdet, men nu ser vi, at flere gerne vil arbejde lokalt. Det ser vi også på ejendomspriserne. Folk begynder at bosætte sig uden for de store byer, siger områdedirektøren, der glæder sig over optimismen og muligheden for at understøtte virksomhedernes vækst- og investeringsplaner.

Væksten vil ligge internationalt, forventer 21 procent af de 103 virksomheder, der deltog i analysen.