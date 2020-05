Kendte investorer redder to konkursramte Michelin-restauranter

Dermed genopstår restauranterne i et nyt selskab. Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to stiftere, Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed, samt direktør Magnus Klein Kofoed.

I ejerkredsen i det nye selskab er flere kendte navne - blandt andre håndboldspilleren Mikkel Hansen og den tidligere landsholsspiller i fodbold i Thomas Kahlenberg.

Desuden er der række erhvervsfolk.

Det gælder blandt andre Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne, og Michael Hedegaard Lyng, der har en fortid som direktør i industrivirksomheden NKT, og ejendomsudvikleren Rasmus Friis.

Direktør Magnus Klein Kofoed fortæller, at man siden konkursen i slutningen af marts har arbejdet hårdt på at finde en løsning.

- Det er fuldstændig fantastisk, at vi kan køre videre. Vi har gennem flere uger forhandlet om at finde en løsning, og derfor er det virkelig en lettelse, at det er faldet på plads.

- Vi gik ind i året efter et rigtig godt 2019, men blev væltet omkuld af coronakrisen. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan fortælle personale og leverandører, at vi fortsætter, siger Magnus Klein Kofoed.

Kadeau havde underskud i en årrække frem til 2018. Regnskabet for 2019 nåede ikke at blive offentliggjort inden konkursen, men ifølge Magnus Klein Kofoed havde selskabet millionoverskud sidste år.

Selskabet havde dog lavvande i kassen, da det politisk blev besluttet at lukke restauranter for at inddæmme coronavirusset, og derfor endte man med at indgive konkursbegæring.

Den nye ejerkreds har skudt et ukendt beløb i det nye selskab.

Restauranten i København har siden 2018 haft to Michelin-stjerner, mens den på Bornholm har en.

I første omgang er planen at åbne restauranten på Bornholm. Den vil åbne i løbet af juni eller juli. Dernæst vil man åbne restauranten i København omkring 1. oktober.