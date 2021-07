Jesper Laustrup Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, har opgivet sin mangeårige kamp mod Pandora, som han mistænker for at have snydt ham for millioner. (Arkivfoto).

Kasi-Jesper opgiver stort krav mod Pandora

Erhvervsmanden Jesper Nielsen, også kendt som Kasi-Jesper, har opgivet et større søgsmål mod Pandora. Det skriver han på Facebook.

Sagen har floreret i over seks år og handler om, at Jesper Nielsen mener, at Pandora snød ham for et stort beløb, efter at han forlod selskabet.

- Vi gjorde "whatever it takes", men en ordentlig mavepuster til familien Nielsen i dag i forhold til vores earn-out sag mod Pandora. Pandora var for dygtige, og den uafhængige revisor kunne desværre ikke finde, hvor de havde snydt os.

- Derfor har vi sammen med Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten i dag valgt at opgive sagen. Tak til alle, der støttede os de sidste 6,5 år i en utrættelig kamp for retfærdighed for den lille iværksætter i forhold til den store stærke kapitalfond, skriver Jesper Nielsen.

Sagen kom, efter at Jesper Nielsen blev købt ud af Pandora. Her fik han et trecifret millionbeløb samt del af fremtidige overskud.

Men Pandora gav i en periode underskud, og derfor fik Jesper Nielsen ikke penge fra den del af aftalen.

Han har ment, at Pandora bevidst har fiflet med sine tal for ikke at skulle betale ham penge.

Pandora har gentagne gange de seneste år afvist beskyldningerne fra erhvervsmanden.

Kampen mod Pandora har været dyr og udløste ifølge Jesper Nielsen selv, at han blev erklæret personligt konkurs sidste år.

- Jeg har modtaget nogle store bøder for at bryde min tavshedsklausul, og dem har Pandora så valgt at efterfølge så aggressivt, at de er lykkedes med at slå mig personligt konkurs, sagde han her til Børsen.

Jesper Nielsen blev især kendt for at sælge smykker fra det danske firma Pandora i Tyskland samt for at kaste millionbeløb i fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København.

Efter konflikten med Pandora startede han Amazing, der ligeledes skulle sælge smykker. Det er gået konkurs.

Han har stået i spidsen for en række selskaber, der er gået konkurs.