Kasi-Jesper er erklæret personligt konkurs

Forretningsmanden Jesper Nielsen, der er bedre kendt som Kasi-Jesper, er gået personligt konkurs.

Det skriver erhvervsmediet Finans på baggrund af en meddelelse i Statstidende.

I forvejen var Jesper Nielsen blevet indstillet til konkurskarantæne for "groft uforsvarlig forretningsførelse". En konkurskarantæne indebærer, at man mister retten til at sidde i bestyrelser.

Samtidig efterforsker politiet Jesper Nielsen og to af hans familiemedlemmers ageren i den nu konkursramte smykkevirksomhed Kasi Aps. Finans kunne i august berette, at familien var blevet politianmeldt.

Ifølge erhvervsmediets oplysninger var baggrunden for sagen familiens salg af såkaldte earnout-betalinger fra smykkeselskabet Pandora.

Også tidligere har erhvervsmanden været i politiets søgelys. I marts blev han og to familiemedlemmer hver idømt bøder på knap 400.000 kroner for at have optaget ulovlige lån.

Ifølge dommen fra Retten i Glostrup havde Jesper Nielsen og de to slægtninge optaget ulovlige lån for over 33 millioner kroner.

Lånene blev optaget i det selskab, som fungerede som moderselskab for familiens forretninger, og som gik konkurs i 2017.

De ankede dommen til landsretten.

Jesper Nielsen blev især kendt for at sælge smykker fra det danske firma Pandora i Tyskland samt for at kaste millionbeløb i fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København.

Han har stået i spidsen for en række selskaber, der er gået konkurs. Det er uvist, hvorfor han nu er erklæret personligt konkurs.

En personlig konkurs betyder blandt andet, at man mister retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i skyldnerregistret RKI.

Personens værdier - i dette tilfælde Jesper Nielsens - udgør aktiver i konkursboet. Dog kan almindeligt tøj og indbo beholdes.