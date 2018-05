Karin blev mester i mjød ved et tilfælde

- Jeg har altid været meget glad for cider. Alle træerne er cidersorter og er perfekte til at lave cider. Thomas, min mand, er biavler og spurgte, om jeg ikke skulle prøve at lave mjød af hans honning, fordi han havde for meget i overskud. Mjød er betegnelsen for vin, hvor du bruger honning som basis til at gære. Når du har bier, så øger du udbyttet med 15-20 procent, siger Karin Sloth, brygmester og en af ejerne af Snoremark.