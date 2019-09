Kanal 5-ejer truer med at forlade YouSee

I stedet har YouSee lagt op til, at kanalerne skal være tilgængelige i en bland selv-pakke.

Men det kommer ikke til at ske, lyder det fra Discovery Networks' direktør, Christian Kemp.

Han er dybt overrasket over beslutningen fra YouSee og truer med helt at forlade tv-selskabet, såfremt der ikke bliver sadlet om.

- Vi har haft et langt og godt samarbejde med YouSee. Og vi fortsætter gerne dette fremover, men under andre forudsætninger, siger Christian Kemp.

- Vi lever også fint uden YouSee. Medielandskabet er under kraftig forandring, vi har en række andre partnere, vi gerne vil arbejde tættere sammen med fremover, siger han i en pressemeddelelse fra Discovery Networks.

Han understreger, at kanalerne vil være mulige at tilgå andre steder, såfremt det skulle ende med et brud med YouSee, der er landets største tv-selskab med 1,21 millioner kunder.

- Vi vil uanset hvad være tilgængelige for seerne i Danmark - måske bare ikke på YouSees platforme, siger Christian Kamp.

YouSee har begrundet beslutningen med ændrede medievaner. Herunder at der blandt kunderne er et stort fokus på valgfrihed i tv-abonnementer.

- Der er rigtig mange danskere og kunder hos YouSee, der har et ønske om en fleksibel adgang til godt indhold - om det så er fra tv eller streaming, siger YouSee-direktør Jacob Mortensen.

Han er ked af, at Discovery Networks truer med at gå, men vil arbejde på at finde en løsning.

Han vil dog ikke gå konkret ind i, hvad der er på forhandlingsbordet, og om det er en mulighed, at Discoverys kanaler fortsat vil være i de faste tv-pakker.

- Vi skal sikre, at vi har en relevans i fremtiden. Både i samarbejdet med vores partnere og vores produkter.

- For mig handler det om at sikre den mest fleksible adgang til vores indhold, og jeg er dedikeret til at sikre, at Discovery selvfølgelig er en del af fremtidens fleksible univers hos YouSee, siger Jacob Pedersen.