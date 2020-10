Kan lide at sætte dagsordenen

- Jeg går her, fordi både jeg selv og min ledelse har ambitioner om, at jeg skal være leder på sigt enten her eller et andet sted. Jeg kan godt lide at have overblik og være med til at sætte dagsordenen for, hvor vi skal. Være med til at sætte retningen for organisationen, og så synes jeg, at personaleledelse er interessant, siger Kristine Falck om årsagen til, at hun er i gang med at videreuddanne sig.