- I Kalundborg kan en elektriker tjene 20 kroner mere i timen end en elektriker i Roskilde. Det skal vi blive bedre til at oplyse om, for der er brug for arbejdskraften, siger Per Junge. Foto: Mie Neel

Kalundborg-firmaer tilbyder højere løn

- Vi søger hele tiden folk, og der er lige ansat to nye, som er fra Holbæk og Osted. Vi bliver nødt til at tiltrække medarbejdere fra et stort område, og vi skal blive bedre til at oplyse om, at man tjener godt i Kalundborg. Her kan en god elektriker få 20 kroner mere i timen end i Roskilde, og det svarer sådan nogenlunde til 10 procent ekstra på lønnen, fortæller Per Junge, der driver Electricom. Det gør han nu på femte år, og han begyndte i firmaet tilbage i 1987.