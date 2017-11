Kalundborg - et forgyldt udkantsområde

Den afledte effekt er bestemt også værd at tage med, når man tager Novo Nordisks produktionsdirektør Michael Hallgrens ord i betragtning: At ét industrijob udløser yderligere fire job i lokalområdet.

Kalundborg har en lang række dygtige underleverandører af varer og tjenesteydelser, som er med til at understøtte industrivirksomhederne i Kalundborg på en meget lang række områder.

Den ros kommer både fra industrien og fra borgmester Martin Damm (V), som siger, at der over hele det politiske spektrum i Kalundborg er enighed om at støtte erhvervslivet. Borgmesteren understreger, at et særligt erhvervsliv kræver særlig service.