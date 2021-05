Se billedserie KP Logistik ser biogas som en af de bedste muligheder for at reducere CO2-udledningen i den tunge transport i de kommende år, fortæller direktør og medejer Lars Petersen. Foto: Poul Erik Pedersen

KP Logistik vil bringe daglig- varer ud med biogas i tanken

Erhverv - 20. maj 2021 kl. 12:55 Kontakt redaktionen

Af Katrine Wied

Foto: Poul Erik Pedersen

Når KP Logistik efter sommerferien ruller dagligvarer ud til Nettos knap 300 butikker på Sjælland, vil en stor del af disse varer fragtes med biogaslastbiler - et 100 procent avanceret biobrændstof. Det er dermed en af de største satsninger inden for omstilling af den tunge transport i Danmark.

- I løbet af 2022 vil langt hovedparten af vores transport af dagligvarer foregå med biogaslastbiler. Vi har valgt at satse på biogas, da den er fremstillet af madaffald fra blandt andet Københavns borgere eller husdyrgødning fra sjællandske gårde, hvilket giver den størst mulige sænkning af CO2-udledningen fra vores transporter, siger direktør og medejer Lars Petersen fra KP Logistik i Køge.

Transportbranchen står over for en stor udfordring frem mod 2030, hvor CO2-udledningen fra transporterne skal reduceres væsentligt. Der er ikke mange løsninger at vælge imellem lige nu.

Ellastbilerne er udfordret på, hvor meget de kan køre med, hvor ofte de kan køre, og hvor langt tid, der skal bruges på en opladning.

Et andet alternativ er brintlastbilen, men den er tidligst på markedet om syv til otte år. Fælles for disse løsninger er, at de lige nu er op til fire gange dyrere i drift end diesel.

Gasmotoren er effektiv Biogas har derimod flere fordele. Teknologien er udviklet og anvendes i stor stil i lande som Sverige, Norge, Finland, Holland samt Tyskland, hvor der kører mange gaslastbiler.

Hos KP Logistik har man gode erfaringer med netop gas, da virksomhedens tyske afdelinger har flere end 100 lastbiler, der kører på flydende gas med varer til Nettos tyske butikker.

- I Tyskland har man favoriseret gaslastbilerne med en delvis fritagelse for vejafgiften, og desuden er der lavere afgifter på gassen til lastbiler. Det har gjort det muligt for os at omstille hele vores vognpark inden for kort tid, dels fordi vi er motiveret økonomisk og dels fordi de tyske politikere har skabt sikre forudsætninger for vores investering, forklarer Lars Petersen.

Tillid til grønne investeringer

I Danmark er situationen derimod ikke som i Tyskland. Her har KP Logistik oplevet, at den seneste transportaftale har svækket grundlaget for investeringen i de grønne lastbiler.

- Vi traf beslutningen om at investere i gaslastbiler til anvendelse af biogas med de forudsætninger, der var gældende før transportaftalen - og i tillid til, at politikerne ikke ville forringe de økonomiske vilkår for anvendelsen af biogas til transport i forbindelse med klimaforhandlingerne. Men forringelsen kom alligevel med den transportaftale, der blev indgået i Folketinget før jul. Så nu står vi i en situation med en dårligere økonomi i projektet, siger Lars Petersen.

Situationen forværres af, at man som vognmand kommer til at betale højere afgifter, hvis man vælger biogas frem for fossil diesel. Heller ikke det problem fik politikerne gjort noget ved i efterårets klimaforhandlinger, påpeger virksomheden.

Uheldig aftale Hos brancheforeningen Biogas Danmark undrer direktør Frank Rosager sig over, at politikerne gennemførte en grøn transportaftale, der gjorde den tunge transport mere sort.

- Det er uheldigt, når man gennemfører ændringer, som svækker grundlaget for investeringer, der handler om at fremme den grønne omstilling. Først og fremmest går det ud over klimaet, fordi udviklingen i biogas til tung transport er gået i stå, mens salget af fødevarebaserede biobrændstoffer blomstrer. Men også fordi virksomheder som KP Logistik og en række andre har investeret i tillid til, at politikerne ville fastholde et fornuftigt grundlag for allerede gennemførte og besluttede investeringer. Derfor mener vi også, at partierne i aftalen har et ansvar for at rette op på det, siger Frank Rosager.

Ifølge Frank Rosager vil løsningen være simpel, idet politikerne kan vælge at genindføre et krav om iblanding af avancerede biobrændstoffer, øge CO2- fortrængningskravet samt sikre, at en vognmand ikke skal betale højere afgifter, når han skifter fra fossil diesel til biogas.

Tilbage i Køge forstår direktør Lars Petersen ikke, hvorfor man i Danmark vælger de klimavenlige løsninger fra og venter på, at man først engang i fremtiden skal løse klimaudfordringerne for transporten.

- Vores investeringer rækker fem til otte år ud i tiden, så vi er nødt til at have et sikkert grundlag for vores investeringer. Jeg føler faktisk, at vi bliver straffet for at vælge klimaet til, siger han.

Udover et markant lavere klimaaftryk, så har biogassen også andre fordele. De støjer væsentligt mindre end dieselmotorerne og har lavere partikelforurening, hvilket gør dem velegnet til bykørsel.

- Vi mener, at vores valg er det helt rigtige for miljø, klima og ikke mindst medarbejderne, der også får glæde af den mindre støj, lastbilerne giver, siger Lars Petersen.