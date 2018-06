KL-chefforhandler: Nu er en varig fred med lærerne mulig

Men efter at lærerne mandag har stemt ja til en ny overenskomst ved en urafstemning, er der håb for det fremtidige samarbejde, mener topforhandler for kommunerne og borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler (K).

- Jeg havde forventet, at der ville komme et ja, jeg havde også forventet, at det ville blive et pænt ja, men jeg havde alligevel ikke forventet, at det ville blive så flot et ja, siger han om resultatet.

Det endte med, at 74,6 af stemmerne var for et ja, mens 25,4 procent af stemmerne sagde nej.

- Det er bestemt med til at understøtte den nye start, som parterne er enige om, at der skal være for folkeskolen, siger Ziegler.

Lærernes arbejdstid blev af forhandlerne omtalt som en af de helt store knaster ved forhandlingerne om de offentlige overenskomster.

Efter et dramatisk forhandlingsforløb endte topforhandler for de kommunalt ansatte og formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo med en overenskomstaftale, der ikke indebærer en aftale om lærernes arbejdstid.

I stedet blev det aftalt, at der skal nedsættes en kommission, der skal se på spørgsmålet om lærernes arbejdstid i de kommende år.

Der var usikkert, hvor mange af lærerne der ville se sig tilfredse med den model, men resultatet viser et klart ja til overenskomsten.

- Jeg tror, at man må sige, at med det forløb, der har været helt fra starten, så ville det være urealistisk at tro og håbe på, at man vil få et bedre resultat, siger Michael Ziegler.

Han er dog bevist om, at der stadig kan være utilfredse lærere ude i kommunerne.

Michael Ziegler vil nu fokusere særligt på den nedsatte kommission, som han mener, kan være løsningen på uenigheden mellem lærere og kommuner.

- Det er rigtig vigtigt, at vi som parter gør, hvad vi kan for at skabe den her nye start, for det er deri, at mulighederne for at skabe den permanente, varige fred kan komme.

- Jeg tænker, at vi først og fremmest skal understøtte kommissionens arbejde så godt som muligt. Det gør man bedst, ved at de to parter tager et skridt tilbage og lader nogle andre kigge på det med friske øjne, siger han.