Jyske banker får grønt lys til bryllup af konkurrencemyndighed

Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse har fået grønt lys til at fusionere af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det oplyser Vestjysk Bank i en meddelelse.

Fusionen er endnu ikke helt på plads.

Dels skal Finanstilsynet godkende, og fusionen også velsignes af begge bankers aktionærer på generalforsamlinger, der bliver afholdt 13. januar. Men det ventes at være en formalitet.

Hvis bankerne ender med at gå sammen, vil den sammensmeltede bank være den 8. største bank i Danmark.

Den fusionerede bank vil holde fast i Vestjysk Banks navn og logo. Samtidig holder banken fast i sine filialer i Lemvig og Grindsted og etablerer nyt hovedsæde i Herning.

- Det er vigtigt for os fortsat at være til stede i både Lemvig og Grindsted, sagde administrerende direktør Jan Ulsø Madsen fra Vestjysk Bank, da fusionen blev annonceret i november.

- Men hvis vi valgte at beholde hovedkontoret i enten Lemvig eller Grindsted, ville vi automatisk afskære en masse dygtige medarbejdere, der i dag arbejder i et af de to hovedkontorer, fra at kunne fortsætte i banken, sagde han.

Inden generalforsamlingerne 13. januar er der opbakning til fusionen fra Arbejdernes Landsbank, AP Pension og Nykredit, der er store aktionærer i begge pengeinstitutter.

Det samme gør sig gældende hos store aktionærer i Den Jyske Sparekasse, der også støtter planerne om fusionen.