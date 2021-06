Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank rangerer som nummer 10 og 14 over de største danske banker. Nu går de sammen og vil for fremtiden hedde Sparekassen Danmark.

Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel slår sig sammen og vil fremover hedde Sparekassen Danmark.

Det oplyser Jutlander Bank i en meddelelse til fondsbørsen.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank rangerer i dag som nummer 10 og 14 over de største danske banker, viser en opgørelse fra Finanstilsynet.

Den fusionerede bank vil have omkring 300.000 kunder og 1200 ansatte.

Banken vil få hovedsæde i Vrå, hvor Sparekassen Vendsyssel i dag holder til.

Bankerne oplyser, at der ikke vil komme fyringer i forbindelse med fusionen.

Der forventes nedlagte stillinger i forbindelse med sammenlægningen, men det vil primært være naturlige afgange - for eksempel pension eller jobskift.

Den fusionerede bank har store fonde i ejerkredsen. Det er målet, at man fremover vil kunne udbetale 100 millioner kroner om året til almennyttige og velgørende formål.

- Vores to pengeinstitutter passer rigtig godt sammen, siger Vagn Hansen, der er administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel.

- Sparekassen Danmark vil i kraft af de store fonde få den samfundsmæssige mest bæredygtige forretningsmodel, hvor en stor del af indtjeningen gives tilbage til de lokalsamfund, hvor pengene tjenes, siger han i en pressemeddelelse.

Fusionen er endnu ikke på plads, men ventes at falde i hak 1. september. Inden da skal en lang række formalia på plads.

Blandt andet skal bankernes ejere, de danske konkurrencemyndigheder og Finanstilsynet godkende fusionen.

På forhånd har mere end to tredjedele af aktionærerne i Jutlander Bank meldt ud, at de vil stemme for fusionen.

Direktionen i de to banker vil også lede den sammensmeltede bank. Det betyder, at direktør Vagn Hansen fra Sparekassen Vendsyssel og direktør Per Sønderup vil lede banken.