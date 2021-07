Juni bød på flere og større lån til boligkøb

Boligkøbere i Danmark var i juni måned i realkreditinstitutterne for at hente flere og større lån sammenlignet med sidste år. Det viser tal fra Finans Danmark, der er realkreditinstitutterne og bankernes interesseorganisation.

Finans Danmark har opgjort antallet af lån til boligkøb og nybyggeri siden oktober 2017. I den tid er der ikke set et højere antal lånetilbud til de formål end i juni i år.

Samtidig vokser lånene også i størrelse. I juni var et lån til et boligkøb i gennemsnit på to millioner kroner. Det er næsten 12 procent højere end i juni sidste år.

Samtidig dækker gennemsnittet over nogle af de regionale forskelle, der præger boligmarkedet i Danmark.

I Region Hovedstaden var det gennemsnitlige lån til et boligkøb på 2,8 millioner kroner.

I Nordjylland, Sjælland og Syddanmark var det på enten 1,6 millioner eller 1,7 millioner kroner. I Region Midtjylland lå et gennemsnitligt lån på 1,8 millioner.

Gennemsnitspriserne afspejler også, at udviklingen det seneste år har været meget forskellig i forskellige dele af landet.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland er et gennemsnitligt lån i dag henholdsvis 18 og 15 procent større end for et år siden.

I Region Syddanmark er et gennemsnitligt lån to procent mindre end for et år siden.