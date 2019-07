Jordbundne Boeing-fly ramte Norwegian i juni

- På langdistanceruterne er antallet af rejsende betydeligt højere, mens nedgangen kommer på kortdistanceruterne, hvor vi har 18 Boeing 737 MAX på jorden og reduceret charterkapacitet, skriver Norwegian.

Passagertilbagegang har historisk været uset for Norwegian, der tidligere har fokuseret på voldsom vækst. Det har dog kostet dyrt økonomisk, og Norwegian fokuserer nu på sine omkostninger for at blive en overskudsforretning.

Den omstilling har problemerne med Boeing-flyene ikke gjort lettere. Siden to fly af typen Boeing 737 MAX på kort tid styrtede umiddelbart efter, at de var lettet, er den meget udbredte flytype blevet tvunget på jorden i store dele af verden.

- Vi kan tydeligt se i tallene, at de parkerede fly koster på passagervæksten. Det er en dyr historie for Norwegian. Man har tidligere fortalt, at det kan koste en halv milliard norske kroner. Og det kan blive mere, hvis det trækker ud med at få dem i luften, siger senioranalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

Han kalder det for "elendig timing" for Norwegian, at problemerne med flyene kommer, samtidig med at selskabet er i gang med en stor strategisk omstilling mod mindre vækst, men bedre økonomi.

- Det kommer på et alvorligt dårligt tidspunkt, siger Jacob Pedersen.

Der er dog en lille stråle sol i de mørke skyer for Norwegian i trafiktallene. Selskabet har øget sine enhedsindtægter med ni procent siden juni sidste år.

- Det er der hårdt brug for, men tallene viser, at de er i gang med den rigtige medicin.

- Man bliver lidt bedre til at fylde flyene og man får lidt højere billetpriser. Det er meget vigtigt, siger Jacob Pedersen.