Johnson & Johnson sælger vacciner for 600 millioner kroner

I første kvartal af 2021 solgte den amerikanske medicinalkoncern Johnson & Johnson for lidt over 600 millioner kroner af sin coronavaccine.

Det viser Johnson & Johnsons regnskab for årets første tre måneder, der er offentliggjort tirsdag.

Beløbet dækker udelukkende over salg til USA, da Johnson & Johnson i perioden ikke har bogført omsætning for salg af vaccinen til andre markeder.

Salget og brugen af vaccinen i USA blev dog sat i bero tidligere i april. Det skete efter flere tilfælde af alvorlige bivirkninger hos personer, der havde fået selskabets vaccine.

Pausen i USA har betydet, at Johnson & Johnson har valgt at udskyde sin udrulning af vaccinen i Europa, som ellers har været lige på trapperne.

Danmark har allerede modtaget flere tusinde doser af selskabets vaccine. Men de står foreløbig på køl, indtil det er besluttet, hvorvidt de skal bruges.

Danmark har lagt billet ind på i alt 8,2 millioner doser af Johnson & Johnson-vaccinen.

Vaccinen er formentlig bedst kendt for, at man kun behøver én dosis af den for at være færdigvaccineret.