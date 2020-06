Jobtal for maj i USA overrasker voldsomt

Det var en stor overraskelse for økonomerne, der ifølge nyhedsbureauet Reuters forventede, at otte millioner arbejdspladser ville gå tabt.

Jobskabelsen betød, at arbejdsløshedsprocenten faldt til 13,3 procent fra 14,7 procent i april. Økonomerne ventede en stigning til i nærheden af 20 procent.

Fredagens jobrapport er ifølge Kim Blindbæk, der er seniorøkonom hos Sydbank, en "kæmpe overraskelse".

Han peger i en skriftlig kommentar på, at fremgangen er trukket af den private sektor.

- Det hænger sammen med, at mange virksomheder nu er i gang med at genansætte, vurderer han.

Han fortæller, at den amerikanske jobrapport er interessant med danske øjne, fordi USA er et stort dansk eksportmarked - og når det går godt her, er der også større chance for, at det går godt i Danmark.

Der er dog stadig lang vej til tilstanden, der herskede inden udbruddet af coronavirusset for alvor ramte USA.

I marts var arbejdsløshedsprocenten på 4,4 procent, men den blev banket op til 14,7 procent i april, hvor beskæftigelsen uden for landbruget faldt med 20,5 millioner.

Det var det største fald nogensinde. Uden finanskrisen faldt beskæftigelsen med 8,7 millioner fra februar 2008 til februar 2010.

Arbejdsløsheden toppede under finanskrisen på ti procent.

Kim Blindbæk forventer, at genopretningen vil fortsætte i junirapporten.

- Vi forventer dog ikke, at den amerikanske økonomi hurtigt vender tilbage til niveauet før coronakrisen. Mange arbejdspladser vil sandsynligvis være tabt, skriver han.

- Set med danske briller er udfordringerne for den amerikanske økonomi dårligt nyt. Vi er nemlig meget afhængige af eksporten til verdens største økonomi, vurderer Kim Blindbæk.