Jobsøgende skal hjælpes med blød nudging

- Der er en antagelse om, at mennesker er rationelle og selvreflekterende. Men mennesker er faktisk begrænsede i deres rationalitet. Vi har for eksempel en nutidsbias, der kan betyde, at vi prioriterer at se fjernsyn i stedet for at skrive en jobansøgning, fordi det gavner os her og nu. Derfor skaber en kortere dagpengeperiode heller ikke nødvendigvis motivation til at søge jobs, når konsekvenserne for en utilstrækkelig jobsøgning først kommer langt ude i fremtiden. Ny forskning viser, at personliggjorte informationer kan gøre jobsøgningsprocessen mere overskuelig, fortæller Snorre Frid-Nielsen.