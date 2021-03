- Vi er en mindre nichevirksomhed, der satser på den personlige og nære kontakt, siger Rolf Høegh, der som erfaren erhvervsmand har et stort netværk i Nordsjælland. Han forventer at kunne drive 50-60 procent af sin forretning gennem netværk og resten gennem opsøgende arbejde og annoncering, for det sjove er at nå op på 100 procent, som han siger.

Send til din ven. X Artiklen: Jo flere konkurrenter des bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jo flere konkurrenter des bedre

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 15:54 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Erhvervsmægler og salgscoach Rolf Høegh fra Hillerød er igen i gang med at matche købere og sælgere på det nordsjællandske ejendomsmarked. Han var en efterspurgt oplægsholder på salgskurser og ved foredrag, men da corona ramte, blev 80 procent af de ordrer annulleret, så nu gør den 74-årige erhvervsmand comeback i ejendomsmæglerbranchen med sit nye firma Høegh Erhverv.

Ejendomsmægler i 1974 Rolf Høegh har handlet med ejendomme siden 1974. Han er stifter og medejer af ejendomsmæglerkæden Place2live, der i dag drives af sønnen Henrik Høegh, men nu vender Rolf Høegh også selv tilbage til opgaverne, der handler om køb, salg, vurdering og udlejning af bygninger og lokaler i Nordsjællands industriområder og på handelsstrøgene. Mange andre erhvervsmæglere har også en del af det nordsjællandske marked, men det afskrækker ikke Rolf Høegh.

- Jo flere konkurrenter, der er, desto bedre er forretningen, for det skærper interessen for at gøre en forskel, siger han.

- Og så er det ikke en dårlig kombination at være erhvervsmægler og salgstræner.

Skiftede branche Rolf Høegh skiftede branche som 60-årig og har med sit firma Resultatskaber.dk delt ud af sin erfaring og viden om kunsten at sælge. Han har holdt oplæg for grupper mellem 10 og 700 personer, og nu får han igen brug for at arbejde med teorierne i praksis.

- Salgstræningen og konferencerne skal nok vende tilbage om et års tid, og det bliver jeg aldrig færdig med, for jeg elsker at optræde, siger Rolf Høegh, der under nedlukningen også har coachet i salgstræning via teams.

Stoler på erfaring Men hvorfor overhovedet gå i gang med noget nyt?

- Jeg kan ikke sidde hjemme, og det er lidt lige som med rødvin. Jeg oplever, at mange stoler rigtig meget på en mand, som ved, hvad der foregår, siger Rolf Høegh.

Han har et stort og vidtrækkende netværk, og de første aftaler er lukket, for mange ejendomme når slet ikke at komme til salg.

- Du er nødt til at være lokal, kende området og have et netværk. De fleste af handlerne har vi allerede køberne til, og så nytter det ikke at sidde på sin flade og vente på, at telefonen ringer. Du skal være aktiv, gøre nogle ting, følge med og kontakte nogle mennesker, siger han.

Kundernes succes Sloganet for Rolf Høeghs salgstræning er: »Giv kunderne en god oplevelse hver eneste gang«, og det slogan tager han med sig til sin nye mæglervirksomhed.

- Når folk ringer til mig, så skal de føle, at »han vil noget, ham der, og han er ikke bare interesseret i en faktura«, for hvis kunderne bliver en faktura, så er slaget tabt.Men hvis du hjælper dine kunder til succes og samtidig kan sende en faktura, så er det dejligt, konstaterer ejendomsmæglerbranchens »grand old man«.

Høegh Erhverv har kontor på Tikanten, Københavnsvej 2-4 i Hillerød. Men dækker ud over Hillerød også hele Nordsjælland og særligt Halsnæs og Gribskov Kommuner.