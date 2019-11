Se billedserie 43-årige Jesper Rølund fik for nogle år siden en idé til et pladsbesparende pallestativ i lastvogne, hvilket nu er blevet til succesfuld virkelighed med otte medarbejdere og udbredelse i hele Norden.

Jesper vil indtage rummet med grøn opfindelse

28. november 2019

Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Foto: Kim Rasmussen

Det kan næppe blive mere håndgribeligt: Du sætter to paller ovenpå hinanden, og pludselig er klima såvel som brændstofforbrug tilgodeset på grund af færre, men til gengæld helt fyldte lastvogne på vejene.

Sådan var Jesper Rølunds idé tilbage i 2014, og sådan er den stort set stadig med kun få justeringer.

Og hvad er det så? Jo, i al simpelhed et let aluminiumsstativ bygget til at stable palle på palle og dermed ikke kun udfylde tomme lufthuller i lastbilerne, men også i transport- og logistikbranchen, hvor der ikke findes alternativer til systemet opfundet af den 43-årige iværksætter fra Ringsted.

Efterspørgslen er efter sigende stor, og SpaceInvader, som selskabet meget passende hedder (med sjov henvisning til 1980'ernes velkendte arkadespil), har en voksende kundegruppe, heriblandt Norges største fødevaredistributør Asko og transportvirksomheden DB Schencher.

- Jeg vidste tidligt, at jeg ville forandre noget til det bedre, og jeg har længe gået op i klimaet. Så derfor var det helt oplagt at kaste sig over det her, siger Jesper Rølund, der oprindeligt er uddannet arkitekt.

Fandt mening I 2015 grundlagde han SpaceInvader, som i skrivende stund beskæftiger otte medarbejdere fra tilholdsstedet på Refshaleøen i København.

- Den større mening med hele produktet er, at det kan reducere udledningen af drivhusgasser fra lastbiltrafik med mindst 20 procent, potentielt helt op til 45-50 procent, siger Jesper Rølund entusiastisk og tilføjer:

- Med andre ord fandt jeg endelig noget, der gav mening for mig.

Gammel Ringsted-dreng Jesper Rølund har ikke før følt sig hjemme i de fag, han er uddannet i.

Han gik ud af folkeskolens 8. klasse for i stedet at stå i lære som smed på den nu lukkede Ringsted Karrosserifabrik.

- Det var et fedt sted at stå i lære, fordi der var så mange ting at prøve af, men da jeg blev færdig, begyndte jeg hurtigt at kede mig i faget. Det var kedeligt bare at være tandhjul i en større produktion. Jeg savnede at skabe noget selv, siger Jesper Rølund. Han byttede som 18-19-årig Ringsted ud med København og søgte ind på arkitektskolen, men som han siger:

- Jeg havde troet, at arkitektuddannelsen var løsningen på alle mine drømme og længsler, men jeg følte mig simpelthen ikke godt tilpas på en almindelig tegnestue, siger Jesper Rølund og tilføjer:

- Jeg blev ret hurtig klar over, at jeg ikke ville sidde og tegne udestuer, men rent faktisk ud og skabe noget, der kunne forandre eller udfylde et helt konkret behov. Og af alle de ideer, jeg havde, stod klima og energi øverst på listen.

Onklens idé Ideen opstod ikke bare ud af kreativitetens røgtåger, men spirede derimod efter en samtale, Jesper Rølund havde haft med sin svoger, der netop arbejder for fødevaredistributøren Asko.

- Han kunne jo netop pege på det her problem med for meget uudnyttet plads i lastbilerne. Derfra gik det slag i slag med at udvikle den første prototype, hvor jeg endelig kunne bruge min smedebaggrund, når stængerne skulle svejses sammen, siger han.

Efter prototypen stod klar, gik det slag i slag, men SpaceInvader blev for alvor en rigtig virksomhed, efter Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 2015 udtog projektet til Danish Tech Challenge - et inkubationsmiljø under DTU Science Park støttet af Industriens Fond.

- Man kommer ind med en forhutlet idé og kommer ud som en rendyrket virksomhed, som han siger om forløbet, der koblede ham sammen med Steen Frederiksen og Mads Klie-Holde.

If you can make it here... De har netop hyret to nye medarbejdere og tæller nu i alt otte mand, der alle arbejder på at folde systemet ud til resten af Europa.

- Behovet vil bare være større i lande med lange afstande. Mange danske transportvirksomheder kører også langt ud over landets grænser og har dermed længere afstande, end skulle de bare fra Slagelse til Ringsted, siger Jesper Rølund og åbner så op om fremtidsplanerne:

- Nu er vi til stede i Danmark og Norge, og så skal vi videre til Tyskland og Sverige og resten af Europa inden for de næste par år.

Selv befinder han sig ganske godt nu. Han har fundet balancen mellem hånden og ånden, den praktiske smed og den æstetiske, løsningsorienterede arkitekt, men vigtigst af alt har Jesper Rølund fundet et projekt, der er så mange muligheder i, at det konstant kaster nye ideer af sig.

- Jeg trives virkelig med at bygge ting op, men når det er etableret og skal drives videre, begynder jeg at kede mig. Det er ikke sikkert, at jeg synes, det er så interessant, hvis vi som virksomhed bliver helt stabile og begynder at ligge lidt for lunt i rillen, siger den ihærdige iværksætter og slutter:

- Så kan det godt være, jeg skal videre.