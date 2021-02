Japans økonomi vokser for andet kvartal i træk

Analytikere havde ifølge estimater i snit forventet en vækst på 9,5 procent.

Det er andet kvartal i træk, at verdens tredjestørste økonomi udvider sig.

- Genopretningen i fjerde kvartal viste sig stærkere end forventet, siger økonom Masaki Kuwahara fra Nomura Securities.

Men den kraftige økonomiske genopretning ventes ikke at fortsætte i første kvartal af i år.

Det skyldes, at der siden begyndelsen af januar har været omfattende restriktioner med nødretstilstand i Tokyo og Osaka på grund af en genopblussen af smittespredningen fra coronavirus.

- På grund af de forhold vil Japan ikke være i stand til at undgå negativ vækst i første kvartal, siger økonom Takumi Tsunoda fra Shinkin Central Bank Research.

For hele 2020 skrumpede den japanske økonomi med 4,8 procent.

Det er første gang siden 2009, at verdens tredjestørste økonomi viser tilbagegang for et helt år.

- Det er sandt, at økonomien trak sig sammen for året 2020. Men siden sommer er den vokset stabilt som følge af stigende efterspørgsel hjemme og ude, siger økonom Masaki Kuwahara.

I første halvår sendte coronapandemien den japanske økonomi ud i et stort fald. Værst var det i andet kvartal, da økonomien viste en rekordstor tilbagegang svarende til næsten 30 procent på årsbasis.