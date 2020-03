Japans aktiemarked falder tungt på virusfrygt

Det toneangivende japanske aktieindeks, Nikkei 225, ligger efter et par timers handel i Tokyo over fem procent lavere.

Især eksportvirksomheder er hårdt ramt, fordi den japanske valuta er styrket over for den amerikanske dollar. En stærkere yen gør japanske varer dyrere på eksportmarkederne.

Opturen for yen blev udløst af et voldsomt fald i prisen på råolie på over 30 procent mandag i Asien.

Olieprisen er under pres af en faldende efterspørgsel på grund af virusudbruddet, og samtidig satte Saudi-Arabien i weekenden sine officielle oliepriser ned.

I tider med usikre udsigter for verdensøkonomien er det populært blandt investorer at købe yen, som anses for at være en "sikker havn".

I USA er der mandag også udsigt til faldende kurser.