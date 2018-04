Se billedserie Skydestokkene giver helt stabil skydestøtte for jægeren under alle forhold ude i terrænet. Foto: Viper-Flex

Jagtlykken hviler på en dansk skydestok

Erhverv - 28. april 2018 kl. 09:00 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kemien klikkede mellem Claus Christiansen og René Knutzen, da de mødtes på Karrebækstorp Skydebane tilbage i 2010.

- Jeg havde min 16-årige datter Pernille med på skydebanen, så hun kunne øve sig, før vi skulle på jagt. Hun havde lidt svært ved at holde sit sigte, og så kom Claus og viste hende, hvordan hun skulle stå solidt. Vi faldt i snak, og han fortalte mig, at han havde lavet sig egen skydestok, der kunne forbedres, siger René Knutzen, som driver maskinfabrikken Top-tek i Karlslunde.

- Vi talte mere sammen, og udviklede den her prototype, som kan give dig fuldstændig stabil skydestøtte til jagtriflen ude i terrænet. Produktet var så godt, at vi begyndte at lave og sælge under firmanavnet Viper-Flex i 2013, fortæller Claus Christiansen, der er salgs- og projektingeniør hos SKS Kraner A/S i Viby Sjælland.

Det er han stadig, selvom arbejdet med Viper-Flex har taget voldsom fart.

I opstartsåret 2013 omsatte Viper-Flex for 125.000 kroner, i 2016 var det steget til 1,7 millioner kroner og i 2017 blev der købt skydestokke fra firmaet for hele 2,4 millioner kroner.

Viper-Flex har nu etableret sig i Rønnede, hvor komponenterne samles. Det hele er danskproduceret, og en del af arbejdet laves på René Knutzens maskinfabrik.

Der er udviklet flere modeller af skydestokken, og i maj kommer den helt nye Viper-Flex Styx Elite ud i jagtbutikkerne. Den kan betjenes med den ene hånd, imens man bærer jagtriffelen i den anden.

- Den har et bredere topstykke og kan bruges til alle former for riffeljagt i både liggende, siddende, knælende og stående position, siger Claus Christiansen og demonstrerer, hvor nemt det er at flytte den bare 1,15 kilo tunge skydestok rundt.

- Når du har indstillet din skydehøjde, så er der ikke noget, der kan rokke den. We make it shootable, som vi siger i udlandet, tilføjer han med henvisning til den stigende interesse for Viper-Flex både i Europa og USA.

