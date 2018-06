Mark Kuburovic har været direktør for Hubertushuset i tre og et halvt år. Han har tidligere været blandt andet salgschef for Magasin og salgsansvarlig i Pandora og Hugo Boss. Fotos: Anders Ole Olsen

Jagtbutik vil gøre nethandel personlig

- Da jeg kom til Hubertushuset for tre og et halvt år siden, var jeg lidt forundret over, at vi ikke havde en webshop. Da det også var et grundlæggende ønske fra ejernes side af, at vi skulle have en webshop, gik vi i gang med at planlægge etablering af samme, fortæller Mark Kuburovic, der er direktør for Hubertushuset og uddyber: