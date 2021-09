Se billedserie Jackie Andersen har 11 ansatte og 13 biler malet i firmaets karakteristiske farver. Foto: Per Chrisensen Foto: Per Christensen

Jackie Andersen skiftede kagerullen ud med malerrullen

Erhverv - 09. september 2021 kl. 12:48 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det er nok de færreste af kunderne, der ved det, men faktisk er Jackie Andersen, indehaver af Malergården Slagelse med firma- og privatadresse på Teglparken 1 i Slagelse, oprindelig udlært som bager.

- Som dreng havde jeg job efer skoletid med at gøre rent hos bageren i Høng, og da jeg gik ud af skolen lå det lige for, at jeg skulle gå i lære som bager, fortæller Jackie Andersen.

Læretiden blev da også udstået, men det holdt ikke at arbejde som bagersvend ret længe.

Efter kort tid besluttede Jackie Andersen sig for istedet at gå i lære som maler. Et arbejde han ikke var ubekendt med i forvejen, idet tre nære familiemedlemmer er malere.

- Det har jeg aldrig fortrudt. Man kan godt sige, at jeg udskftede kagerullen med malerrullen, siger Jackie Andersen, der i dag bruger det meste af tiden på at lede firmaet og få nye opgaver ind, men også gerne svinger penslen, når der skal laves mindre og måske lidt specielle opgaver.

Stort firma stressede Vi møder Jackie Andersen og to af hans ansatte i andelsboligforengen Egholm nær Bilka, hvor firmaet har gang i maling af andelsboligforeningens carporte, som får en flot blå farve.

Firmaet har mange store kunder lokalt.

- En af de helt store er Autismecenter Vestsjælland, og vi har også lavet meget på Harboe i Skælskør, fortæller Jackie Andersen.

Han har været selvstændig siden 1998. Først i fem år i Høng, hvor han stammer fra, og i 2003 startede han så i Slagelse.

Her overtog han en del af det store firma H. O. Tengberg & Søn, da familien ikke ville føre firmaet videre på samme vis efter Søren Tengbergs død. Jackie Andersen havde haft sin læretid i firmaet og senere arbejdet for det i fem år, hvor han var med i et malersjak, der kørte til København.

Som selvstændog var han også af og til underentreprenør for sin tidligere arbejdsgiver.

- En overgang havde jeg over 30 malere ansat. Da var jeg altså ved at få stress, også selv om jeg havde ansat en konduktør til at styre en del af pladserne. Jeg har besluttet, at jeg ikke vil op over 20 ansatte, fortæller Jackie Andersen, der i dag har 13 biler og 11 ansatte.

Svært at få folk Firmaet kunne dog sagtens beskæftige flere.

- Jeg må da indimellem sige nej til opgaver, fordi det simpelthen ikke er muligt at skaffe hverken svende eller lærlinge. Ikke mindst de sidste par måneder har der været mange flere opgavr, end vi kan klare med det nuværende mandskab, siger Jackie Andersen, der har uddannet mange lærlinge gennem årene.

Han fortæller, at der i dag er ansat rigtig mange udenlandske malere på de store byggerier blandt andet i Københavnsområdet.

- Her møder man sjældent en maler, der kan tale dansk, men det går dog ikke rigig hernede i Slagelse, hvor vi ikke kan sende en ikke dansktalende maler ud til fru Jensen, siger Jackie Andersen, der også indtil fornlig havde en fast tjans med at stå for at male mange FOB-lejligheder i fobindelse med flytninger.

Det var en fast indtægtskilde, men indimellem kunne det også være problematisk.

- Når lejlighederne skulle ordnes, kunne det ikke vente, så nogle gange gik det ud over andre opgaver. Dem får vi så mere tid til nu, siger Jackie Andersen.

Nye områder De farlige og sundhedsskadelge malinger er fortid.

- I dag er det meste vandbaseret, og vi går op i bæredygtighed, siger jackie Andersen.

Han har på det seneste taget et nyt arbejdsområde op, nemlig påføring af såkaldt silkecement. Noget som laves af både murere og malere.

To ansatte fa Malergården Slagelse har været på kursus i at arbejde med silkecementen, som blandt andet bruges, når badeværelser skal have en glat og vandtæt belægning på væggene.

- Silkecement er ret nyt her i området, men det har været brugt i et godt stykke tid i København. Ikke mindst i forbindelse med renovering af de mange små badeværelser i ældre lejligheder, foræller Jackie Andersen.