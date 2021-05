Se billedserie Bag Roomalyzer står IoT Fabrikken med Jon (th.) og Lars Wichmann og partneren Mikkel Fischer (tv.) i spidsen. Partnerne har tidligere udviklet DIBS (i dag ejet af NETS), som er det stykke software, der gør, at vi i Norden kan bruge kreditkort på nettet. Ligeledes står de bag et stort system til håndtering af fødevaresikkerhed, eSmiley, som i dag bruges af titusindvis af kunder i Danmark og udlandet.

Iværksætterfabrik har udviklet et vågent øje, der aldrig bliver træt

Erhverv - 20. maj 2021 kl. 12:28 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

En dukkedreng sang engang »der er ingen bånd, der binder mig«.

Samme strofe kan Jon Wichmann fra IoT Fabrikken godt istemme, når talen falder på Roomalyzer. Den trådløse sensor kan nemlig registrere indeklima, personer og næsten alt uden at blinke efter strøm, wi-fi eller abonnement.

Lakmusprøven overbeviser: Står du på den afrikanske savanne og skal finde ud af, hvor varmt der er, klynger du bare sensoren op på et træ. Og så er du i gang.

- Der findes selvfølgelig andre målere, men ingen som vores. Man kan sådan set bare sætte den op på væggen uden først at sikre sig adgang til internet, strøm eller abonnement, siger Jon Wichmann og slår fast:

- Forleden var jeg ude og sætte 90 sensorer op. Det tog en time og tre kvarter.

Først kom rottefælden Sammen med lillebror Lars og makkeren Mikkel Fi­scher grundlagde Jon Wichmann IoT Fabrikken på hjemmeadressen i Svogerslev i 2018 med en intelligent rottefælde, som den første ud af i dag fire enheder. De har hver især forskellige funktioner, men et generelt fokus på optimering.

Ringsted Kommune har allerede indkøbt 200 enheder til måling af indeklima på skoler og daginstitutioner uden mekanisk ventilation, mens 30 andre kommuner landet over har fulgt trop for at holde trit med indeklimaet, varme- og elregningen eller andre nyttige ting.

Ivar Sande, chef i vej- og ejendomscenteret i Ringsted Kommune, fremviser Roomalyzeren. Foto: Jens Wollesen

Roomalyzeren hverken koster eller fylder meget mere end en smartphone, men gør en kæmpe forskel, hvis man spørger Ivar Sande, chef for Vej- og Ejendomscenteret i Ringsted Kommune.

- De kan måle rigtigt mange ting, men vi bruger det primært til at måle CO2, og dermed også spore hvor indeklimaet er værst, siger Ivar Sande om sensoren, der lyser rødt hver gang, det er tid til at åbne vinduet og lufte ud.

Det er dog ikke kun næserne efter en ostehørmer, men også penge, en Roomalyzer kan spare.

Sensor i høj kurs Jon Wichmann mener, at efterspørgslen efter en effektiv sensor blot er steget under pandemien, hvor hjemmearbejde har gjort arbejdspladsen overflødig.

- Bortset fra lønomkostninger er den største omkostning bygninger og drift. Under corona'en har vi set et flertal arbejde hjemmefra, og det har i høj grad fået arbejdsgivernes øjne op for, at man kan spare nogle penge ved at slukke radiatoren, mens medarbejderne har været væk, siger Jon Wichmann og slår fast, at Roomalyzer'en ikke er nogen ny big brother.

- Den opfanger ingen personhenførbare oplysninger, så man kan hverken se, om det er Pedersen eller Pallesen, der er mødt ind, men kun registrere, hvornår der opholder sig nogen i et lokale.

Som manden bag det online betalingssystem DIBS og eSmiley-systemet har Jon Wichmann udviklet nogle af landets største teknologier. Foto: Kenn Thomsen

Mange muligheder Det var et glas rødvin med gode venner, der udløste en række idéer indenfor spektret »internet of things«, som dækker over fysiske objekter forbundet digitalt.

Det første Jon Wichmann og Iot-fabrikken udviklede var en rottefælde, men snart knopskød idéerne, og én blev hurtigt til flere i iværksætternes hoved og hænder.

- Indenfor internet of things er der sindssygt mange spændende udviklingsmuligheder. Man bliver helt glad, når man næsten ikke kan vælge, siger Jon Wichmann og tilføjer:

- Den sværeste udfordring er faktisk at begrænse sig, for der er uanede muligheder. Man skal passe på med ikke at sprede sig over for mange ting.

Manden bag DIBS Jon Wichmann ved udmærket, hvad han taler om. Som manden bag det online betalingssystem DIBS og eSmiley-systemet har han udviklet nogle af landets største teknologier, men Jon Wichmann har altid gået op i at beholde fødderne i den bornholmske muld,

han kommer fra.

- Som iværksætter kommer man aldrig væk fra at pønse på nye systemer, men det vigtigste i sidste ende er vedholdenhed og glade kunder, siger Jon Wichmann og slår fast:

- Det er også derfor, jeg ikke er sådan en serieiværksætter med mange projekter i luften. Jeg har i gennemsnit brugt otte år på hver virksomhed, inden jeg er gået nye veje.

Roomalyzeren er lille og billig i drift. Foto: Kenn Thomsen

Nye veje for IoT-fabrikken er for eksempel et nyt system til overvågning af f.eks. sommerhuset med lancering til efteråret.

- Jeg har selv et sommerhus på Bornholm, og siden jeg satte den op, har jeg kunne følge med i alt lige fra luftfugtighed, sprængte rør til uindbudte gæster, siger Jon Wichmann og pointerer, at den nye sensor også er trådløs.

- Det er ny og ubetrådt grund, fordi vi har fundet en måde at transportere data direkte op i skyen uden mellemled. Det er kun, hvis telesignalet skulle gå ned, at uheldet er ude, siger Jon Wichmann og slutter:

- Ellers er der ingen bånd, der binder os.