Se billedserie BeGin Cph har i godt et år udviklet gin ved Alkestrup lidt syd for Køge ? og nu bærer arbejdet frugt for iværksætter-ægteparret Stine og Jesper Fenger-Mieritz; Deres økologiske, dansk producerede og håndtappede gin med lavendelblomst har vundet guld i en anerkendt spirituskonkurrence.

Send til din ven. X Artiklen: Iværksætterdrøm bliver gineventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Iværksætterdrøm bliver gineventyr

Erhverv - 14. december 2020 kl. 07:05 Kontakt redaktionen

Af Katrine Wied

Foto: Jørgen. C. Jørgensen

Både Jesper og Stine Fenger-Mieritz er ud af iværksætterfamilier. Derfor var gærdet ikke så højt at springe over, da de sidste år begyndte at se sig om efter en lille virksomhed, de kunne købe. At det endte med en virksomhed inden for fødevareproduktion, ville de aldrig selv have gættet på.

Stine Fenger-Mieritz var blevet ledig, efter at hun var stoppet som salgschef hos Kähler i forbindelse med, at virksomheden var blevet solgt til Rosendahl. Efter et halvt års tid begyndte hun at kigge sig om efter små virksomheder, som var til salg.

Valget faldt på et lille firma, som to studerende havde startet. Firmaet lavede færdigblandet drikkeklar gin og tonic.

- Vi kommer begge to fra iværksætterfamilier, så vi er vokset op med, at det er en del af hverdagen. Det var helt nyt for os at skulle være i fødevarebranchen. Men vi mente, at vi var dækket nogenlunde med en juridisk og en økonomisk-markedsføringsmæssig baggrund, så vi var ikke så bange for at kaste os ud i det, siger Stine Fenger-Mieritz.

Hun var ikke i tvivl om, at BeGin Cph, som virksomheden hedder, var det rigtige for dem.

Nye variationer Jesper Fenger-Mieritz har altid haft en passioneret interesse for mad og vin, så det begyndte hurtigt at klø i fingrene for at udvikle på det produkt, der nu var blevet parrets. Så hen over sommeren 2019 udviklede Jesper Fenger-Mieritz mere end 50 forskellige gin hjemme i køkkenet. Til sidst blev de tre bedste udvalgt og produceret - Lavender Flower, Hibiscus Flower og Original Blend.

- I den færdigblandede gin og tonic er der en gin, som de to studerende havde udviklet. Den begyndte jeg at videreudvikle på. Den er god, men den kunne sagtens prøve nogle nye variationer, nye smage for at kunne komme med noget nyt på markedet, som ikke er det samme, som alle de andre laver, fortæller Jesper Fenger-Mieritz, der også er partner og medejer af advokatfirmaet Nørregaard-Mieritz i Køge.

Udviklingsarbejdet foregik hjemme ved køkkenbordet i landvillaen i Alkestrup ved Køge.

To guldmedaljer - Visionen er at skabe gin, som er let at forstå og nyde og dermed er for alle. Både noget for dem, der er nye inden for gin, og også noget for gineksperter, forklarer Jesper Fenger-Mieritz.

Og gineksperterne har taget mere end positivt imod BeGin Cphs gin. Jesper og Stine Fenger-Mieritz tilmeldte deres gin flere anerkendte internationale spirituskonkurrencer. Her er det gået over al forventning.

Først blev lavendelginen tildelt guldmedalje i den største og mest prestigefyldte konkurrence, Internatinal Wine and Spirits Competition (IWSC), hvor der deltager 8000 gin. Den dansk producerede og håndtappede gin med lavendelblomst imponerede de internationale dommere. Efter to omgange med blindsmagning, hvor de hverken kendte producent eller oprindelsesland, blev BeGin Cph Lavender Flower præmieret med 95 point ud af 100 mulige, og dermed en guldmedalje.

Dommerne ved IWSC beskriver ginen således:

»Honningsød næse af lavendel med florale noter af timian og rosmarin. Elegant rund følelse i munden med en smagslevering, der udvikler sig elegant fra sød citrus over til de tørre noter af peber og enebær, hvorefter de bladgrønne noter vender retur som afslutning.«

Siden fik de også guld i den næststørste konkurrence, International Spirits Challenge (ISC).

- Som et forholdsvist nyt dansk brand og spiritusfirma er det en fantastisk og vild anerkendelse at modtage guld. Fra udviklingen på køkkenbordet i Alkestrup, til produktion, design, branding og nu international anerkendelse, siger ægteparret.