It-selskab Netcompany starter livet på børsen med solidt hop

Med stigningen er markedsværdien af Netcompany nu oppe på 9,7 milliarder kroner. Handlen er samtidig intens. På en time er der omsat for 410 millioner kroner aktier i selskabet.

- På vores første handelsdag på Nasdaq Copenhagen er vi lige dele stolte og ambitiøse.

- Med digitalisering som våben og et hjerte, som banker for faglighed og dygtige mennesker, vil vi skabe vækst i Danmark og i de lande, vi er til stede i, skriver administrerende direktør André Rogaczewski i en kommentar.

Netcompany har blandt andet stået bag den offentlige netportal borger.dk og Maersk Lines kundeportal. Selskabet skal også udvikle afløseren for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.

I 2015 købte FSN Capital en aktiemajoritet i selskabet for 1,1 milliard kroner. Den investering forventes FSN Capital altså at kunne have mangedoblet på under tre år.

2017 bød på en markant vækst på næsten 50 procent for Netcompany, der omsatte for 1,4 milliarder kroner. Den vækst forventes dog at falde til 20-25 procent i år.

- 2017 var et år, hvor væksten peaker, og hvor vi giver den en ekstra skalle, fordi vi har de rigtige projekter og de rigtige folk.

- Men det kan vi ikke gøre hvert år, det kan modellen ikke holde til. Så nu skal der tages en puster, og tempoet skal sættes lidt ned.

- Det allervigtigste er, at kvaliteten er intakt. Lige så snart kvaliteten falder, så forsvinder mange fordele. Så bliver det sværere for dine kunder, og dine medarbejdere bliver frustrerede, sagde administrerende direktør André Rogaczewski i marts til Ritzau.