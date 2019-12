It-kriminelle hiver rekordmange penge ud af danskernes konti

Selv om året endnu ikke er slut, kan bankerne allerede nu melde, at 2019 bliver et historisk lukrativt år for digitale bankrøvere.

Det skriver Politiken.

It-kriminelle stjal i hele 2018 14 millioner kroner fra danskernes netbanker. Det tal er for de første ni måneder af 2019 oppe på 24 millioner kroner.

Det fremgår af en ny opgørelse fra bankernes brancheorganisation, Finans Danmark.

De digitale bankrøvere formår ved simple telefonopkald at lokke personlige oplysninger ud af autoritetstro borgere, og særligt en gruppe går i fælden.

- Vi kan se, at det især er kvinder over 60 år, de kriminelle går efter, når de forsøger at få adgang til folks netbanker, siger Michael Busk-Jepsen, Finans Danmarks digitaliseringsdirektør, til Politiken.

- Det er åbenbart vurderingen blandt de kriminelle, at der i denne gruppe af kunder er personer, som er så tilpas sårbare eller så tilpas uerfarne it-brugere, at det er her, man har de bedste muligheder for at svindle.

De seneste tal viser, at der i alt er afdækket knapt 700 sager om indbrud og svindel med danskernes netbanker i årets første tre kvartaler. I hele 2018 var der dobbelt så mange sager.

Men selv om antallet af sager falder, slipper svindlerne afsted med flere penge end tidligere, når de har held med at lænse en danskers bankkonto.

Derfor kan bankerne notere sig et rekordstort tab som følge af netbankmisbrug.

Hos politiet er opfordringen også, at man skal være meget skeptisk, hvis man bliver ringet op af bank eller myndighed uden selv at have bedt om kontakt.