Isoleringsvirksomhed ændrer fokus - vil vækste med 100 mio. de næste fem år

28. januar 2021
Af Camilla Bjørkman Aagaard

Der er blevet rusket op i Hillerød-virksomheden Papiruld Danmark, efter at Jens Engbo Norddal den 1. marts sidste år satte sig i direktørstolen og købte 10 procent af virksomheden.

- Vi er i gang med en kulturændring. Vi er en salgsvirksomhed, hvor vi tidligere måske mere har været en produktionsvirksomhed. Vi kan leve af at sælge det, vi producerer, men vi kan ikke leve af at producere. Vi har været rigtig gode til at producere, og vi har et vanvittigt godt produkt - vi har bare ikke fortalt ret mange om det, fortæller Jens Engbo Norddal.

Erfaring med salg Han kom fra en stilling som skandinavisk markedsdirektør hos James Hardie, og med sin mangeårige salgs- og ledelseserfaring fra byggebranchen er hans primære fokus at bidrage til fortsat vækst med fokus på salg, service og rådgivning til projektmarkedet.

- Vi skal gerne vækste med 100 millioner kroner over de næste tre-fem år. Det er organisk vækst, men det kan også være opkøb eller tilkøb af produkter udefra af en art, fortæller direktøren.

360 graders eftersyn 49-årige Jens Engbo Norddal har med egne ord brugt sit første år på et 360 graders serviceeftersyn af virksomheden. Der er ansat seks nye medarbejdere og brugt et par millioner kroner på et bedre produktionsanlæg. Men også arbejdsgangene er blevet ændret for flere af medarbejderne.

- Vi har ændret alt. Første år har været volsomt turbulent, også for de ansatte, som har været vant til at gøre tingene på en bestemt måde. Vi har mistet nogle isolatører, og vi har fået nogle nye til, og jeg tror, at de isolatører, der er der nu, var vant til en anden hverdag, end den de har i dag. Vi stiller nogle større krav, men vi bidrager også med mere. Man må gerne stille større krav, hvis man bidrager med mere, og jeg hører, at de synes, at det er den rigtige vej, siger Jens Engbo Norddal, som har sat turbo på salgsdelen af virksomheden.

- Vi har ikke været dygtige nok til at komme ud og sørge for, at der sker noget. Vi har ventet på, at folk er kommet til os, og så har vi lukket en ordre. Nu kan vi ikke vente længere på, at de ringer, nu skal vi selv ud og være lidt proaktive. Det er en hel anden måde at tænke på. Det er en strategi, der vender hverdagen 180 grader. Vi har ansat en mødekoordinator, der blandt andet skal finde grundejerforeninger, boligforeninger og andelsforeninger, hvor kan vi komme ud og få et møde. Vi vil være husisolatør for tømrervirksomhederne. Vi skal være den, der altid er der for kunden. Vi skal have det bedste produkt og de bedste vilkår, og det skal kunderne også have, fortæller Jens Engbo Norddal.

Kapital har været vigtig I slutningen af 2019 købte holdingsselskabet AH Wood Industries aktiemajoriteten af Papiruld Danmark, og kapitalindsprøjtningen har gjort det muligt at fokusere på vækst og salg, mener Jens Engbo Norddal.

- Vi har ikke haft muskler til det tidligere, men det har vi nu, fordi vi har folk i ryggen, der er penge. Det er mega spændende, for så har vi muligheden for at vækste.

Det kan - hvis alt går efter planen og budgetterne - betyde, at virksomheden får brug for mere plads.

- Hvis vi skal vækste, kommer der en tid, hvor det her kan blive for lille, og så må vi se på det. Men lige nu kan vi godt følge med, siger Jens Engbo Norddal.