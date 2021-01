Investorerne ser mod Nordsjælland

- Vi har oplevet, at investorer, der normalt kun opererer i København, har ringet til os, for afkastet i for eksempel Helsingør ligger på omkring fire procent, men i København er det nede på to til to en halv procent, siger han.

- For et par år siden kunne investorerne ikke sige andet end København og Aarhus, men som priserne har udviklet sig, så har de også fået øje på markedet udenfor København. Der er et stort behov for at anbringe penge, hvor ejendomme er et godt alternativ til at have penge stående med negativ rente i banken, så der er en fantastisk interesse for boligudlejning i Nordsjælland både i eksisterende ejendomme og for projekter, hvor der kan udvikles nye. Mange lokale investorer har også penge, som de gerne vil anbringe. Der er stor efterspørgsel efter alt.