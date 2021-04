Investorer på udkig efter fast ejendom

CPH Erhverv Hougaard & Westall er navnet på den nye fælles erhvervsmæglervirksomhed, der arbejder med at udleje kontorer og velbeliggende butikslokaler i Storkøbenhavn og Nordsjælland. De to partnere rådgiver desuden om investeringsejendomme. Lars Westall bor i Hareskovby i Furesø Kommune, mens Klaus Hougaard Christensen har bopæl i Allerød. Deres fælles virksomhed tilbyder i øjeblikket lokaler og ejendomme i blandt andet Værløse og Helsingør.

- Ejendomsmarkedet er de senere år blevet markant mere professionelt med øget interesse for at investere i fast ejendom og med et stigende antal investorer fra udlandet. Det stiller høje krav til erhvervsmægleren, der skal rådgive og udleje lokaler med fokus på, at ejendommen bliver fremtidssikret og værdioptimeret, siger Lars Westall.