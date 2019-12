Investorer kræver milliarderstatning af Danske Bank

Danske Bank er fredag blevet stævnet af 70 investorer, der har tabt penge på deres aktier som følge af sagen om hvidvask i bankens estiske filial.

Det skriver Berlingske.

Investorerne kræver 1,5 milliarder kroner af banken, som de mener at kunne dokumentere at have tabt som følge af et stort fald i Danske Banks aktiekurs.

Bag stævningen er en gruppe investorer, der kommer fra blandt andet USA, Canada, Tyskland, Frankrig og Sverige.

Det oplyser gruppens danske advokat, Ole Sigetty fra advokatfirmaet Németh Sigetty, til Berlingske.

Gruppen mener, at Danske Bank har brugt børsreglerne om at informere markedet og har vildledt investorerne ved ikke at informere om indtjeningen fra "kendte, illegale og højrisikable hvidvaskaktiviteter".

Sagen om formodet hvidvask blev oprullet af Berlingske fra 2017.

Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse af sagen frem til, at der var flydt op mod 1500 milliarder mistænkelige kroner gennem bankens estiske filial i årene mellem 2007 og 2015.

Stævningen er den seneste i rækken fra investorer, der har sagsøgt banken på bagkant af sagen om hvidvask.

Advokatfirmaet Njord har varslet et søgsmål for institutionelle investorer - det kan være pensionskasser - og det amerikanske advokatfirma Grant & Eisenhofer har stævnet banken på vegne af 232 investorer.

Det samme har den amerikanske pensionsfond Plumbers & Steamfitters, der også har lagt sag an mod tidligere topchef Thomas Borgen og tidligere bestyrelsesformand Ole Andersen.

Derudover har en stribe danske privatinvestorer sagsøgt banken. Men de fik for nylig afslag til at at få fri proces. Afgørelsen er nu anket til Procesbevillingsnævnet.