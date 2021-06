Se billedserie Sarah Ophelia Møss staår bag virksomhederne Ophelia Invest og Forlaget Penge. Efter 10 år i service - og restaurationsbranchen sadlede Sarah om og tog en HF, en bachelor i socialvidenskab og en kandidat i sociologi. Foto: Muusmann Forlag

Investering er for alle

17. juni 2021

I »Den lille guide til investering« kan alle nu blive klogere på, hvordan man kommer godt i gang med at investere. For investering er for alle.

Forfatteren Sarah Ophelia Møss giver svar på, hvorfor det er bedre at investere end at have pengene i banken (eller under madrassen), hvordan man investerer, samt inspiration til investeringsstrategi og en gennemgang af de mest centrale begreber på feltet. Bogen er et brugervenligt opslagsværk, som hjælper både nybegynderen og den erfarne investor på vej.

Og Sarah ved, hvad hun taler om. Hun er skaber af virksomhederne Ophelia Invest og Forlaget Penge samt fire investorgrupper på Facebook, »Aktieklubben Danmark«, »Kvindelogen«, »Bæredygtige aktier« og »Børsnoteringer & små aktier«. Hun står stærkt i en ellers mandsdomineret investeringsverden.

Rum for læring Hver eneste måned arrangerer Sarah Ophelia Møss events og foredrag om investering for alle, der gerne vil lære. Fokus er altid på at skabe rum for læring for alle, så de forstår, hvad der bliver talt om samt føler sig velkomne. Det er i løbet af de sidste tre år blevet til over 250 events og undervisning af over 5000 private investorer i »investering for begyndere«. For Sarahs mål er klart: Alle skal kunne investere deres egne penge, hvis de vil det. Det må aldrig blive en lukket fest.

- Mit forhold til penge kort fortalt: Comes semi easy, goes super easy og til evig fascination. Som barn i form af Joakim von Ands fyldte pengetank og som voksen i form af aktiemarkedet. Begge dele virkede stort set lige utilgængelige. Det var sådan, det var. Nu er det anderledes, lyder det fra Sarah Ophelia Møss.

Fundamental analyse Sammen med forhenværende aktieanalytiker og direktør for investor-relationer i Danske Bank Martin Gottlob har Sarah Ophelia Møss skrevet bogen »Fundamental analyse.«

Fundamental analyse er et særdeles brugbart værktøj, når man skal investere i aktier. Analysen kan give svar på, om en virksomhed er attraktiv at investere i på det pågældende kursniveau. Ligeledes kan bogen danne baggrund for den eller de strategier, man i øvrigt bruger som investor.

Bogen indeholder desuden interviews med professionelle investorer og to cases, der viser, hvordan fundamental analyse laves i praksis. Bogen indeholder alt, hvad man som begynder skal vide for at komme godt i gang med fundamental analyse.

- Hvad skal en aktie koste, sådan helt teoretisk? Jo, den skal koste den samlede værdi, aktien vil give i form af udbytter, fra man køber aktien og så i al fremtid, indtil selskabet lukker, siger Martin Gottlob.

Letlæst om økonomi Bøgerne er en del af serien »Den lille guide til privatøkonomi«, som udkommer i et samarbejde mellem forlaget Penge og Muusmann Forlag.

Missionen med denne serie af guider til privatøkonomi er at give alle danskere adgang til lettilgængelig litteratur om forskellige (vigtige) privatøkonomiske aspekter. Og det på en måde, som er både vedkommende og inspirerende. Serien er tiltænkt helt almindelige danskere, der ønsker viden og sparring.

I bøgerne er samlet nyttig viden om specifikke emner, skrevet af en række forfattere, som er vidende inden for hvert deres respektive område. Serien spænder over et helt menneskeliv i økonomisk forstand og rummer således bøger om børneopsparing, privatøkonomi for børn og teenagere, privatøkonomi for unge voksne, opsparing, minimalisme, investering, fundamental analyse, teknisk analyse og pension.