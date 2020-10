Internetgiganter melder alle om vækst i tredje kvartal

Analytikere havde forventet, at omsætningen ville stige til 42,9 milliarder dollar, så resultatet er en smule bedre end forventet.

Alt i alt har kvartalsregnskabet fået Alphabet-aktien til at stige med 7,3 procent i torsdagens eftermarked.

Det skyldes især, at flere virksomheder igen er begyndt at reklamere på nettet efter at have holdt en pause i begyndelsen af pandemien, oplyser virksomheden.

Alphabet er en af verdens største udbydere af annoncer på nettet.

I alt tegner Google sig for 80 procent af Alphabets samlede omsætning.

Googles populære søgemaskine samt Googles datterselskab YouTube er blevet porten til internettet for milliarder af mennesker verden over.

Men Googles dominans på nettet er også blevet en hæmsko for virksomheden.

Således sagsøgte den amerikanske regering i sidste uge it-giganten for at udnyttet sin dominerende position til at hindre konkurrence.

Facebook, der er Googles største konkurrent på annoncefronten, melder også om stigende vækst i tredje kvartal.

Virksomhedens omsætning er steget til 21,47 milliarder dollar (cirka 136 milliarder kroner) mod 17,65 milliarder dollar (omkring 112 milliarder kroner) sidste år.

Ligesom Google overgår Facebook også analytikeres forventninger.

Det skyldes især, at virksomheden har oplevet en kraftig stigning i antallet af brugere, mens folk har været hjemme under pandemien.

Facebook ejer også det populære sociale medie Instagram.

På trods af det positive resultat advarer Facebook om et hårdere 2021. Blandt andet fordi folks holdning til e-handel kan ændre sig på grund af pandemien.

En tredje it-gigant, Twitter, har også oplevet vækst i tredje kvartal. Twitters omsætning er steget med 14 procent fra 777,15 millioner dollar sidste år til 936 millioner dollar i tredje kvartal i år (godt 5,9 milliarder kroner).

Alligevel er Twitter-aktien faldet med 13 procent i torsdagens eftermarked, fordi virksomheden har tiltrukket færre nye brugere end forventet.

Investorer er også nervøse for, hvordan USA's præsidentvalg 3. november kommer til at påvirke annoncører på platformen.