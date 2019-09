Inkassofirma skal inddrive stor SU-gæld i Norden

SU-gæld fra skyldnere i Norden er stigende. Derfor har Gældsstyrelsen indgået en aftale med det private inkassofirma Kredinor om at inddrive den gæld.

Det skriver Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Skylder man penge her i landet, så har vi en række værktøjer til at inddrive gælden. Men er du bosat i udlandet, så stopper vores bemyndigelse ved grænsen. Det betyder, at vi er afhængige af, at de enkelte landes nationale myndigheder hjælper os.

- Det gør de på mange områder, men vi har ikke en aftale på for eksempel SU-gæld. Derfor søger vi nu hjælp hos et privat inkassofirma, siger underdirektør i styrelsen Brian Breer Clausen i pressemeddelelsen.

Kredinor skal nu inddrive gæld fra over 3500 skyldnere i Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island, som tilsammen har en gæld på cirka 150 millioner kroner.

Det tal kan ifølge Gældsstyrelsen stige, hvis der kommer nye skyldnere til, eller hvis de nuværende skyldnere får mere gæld.

Inkassofirmaet kommer blandt andet til at rykke for gælden via breve og telefonopkald, udsøge kontaktoplysninger og formidle afdragsordninger.

Ifølge Gældsstyrelsen handler det "i høj grad om at genskabe kontakten med skyldnere i udlandet".

- Der vil være skyldnere, der er flyttet fra Danmark, som ikke har hørt fra os længe. Dem vil vi meget gerne minde om, at de har en gæld i Danmark, der løber renter på - og som de skal betale, siger Brian Breer Clausen.

Han fortæller videre, at man nu vil gøre sig erfaringer i Norden, hvorefter man vil kigge på, om indsatsen skal bredes ud til flere lande.

Gældsstyrelsen er en del af skatteforvaltningen under Skatteministeriet. Styrelsens kerneopgave er at sikre, at så mange som muligt betaler deres gæld til det offentlige, og at ny gæld forebygges.